«دبي للمفروشات 2» يقدم عروض «تسوّق واربح»

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان دبي للمفروشات في دورته الثانية، المستمرة حتى 10 أكتوبر المقبل، عدداً من أفضل عروض «تسوق واربح»، من الإقامة المجانية في الشقق الفخمة إلى إعادة ترتيب الغرف والمنازل، وقسائم التسوق التي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدراهم، وأنظمة الترفيه المنزلي الحديثة وقطع الأثاث التي تحمل توقيع أبرز المصممين.

ويحتفي المهرجان بالأفكار المبتكرة لتجديد وتنظيم المنازل وإبداعات التصميم الداخلي، إلى جانب أساليب التصميم والديكور التقليدية التي تقدمها شركات صناعة المفروشات المحلية والعالمية. وتستقبل مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي خلال فترة المهرجان الذي يستمر لثلاثة أسابيع، السكان والزوار لاستكشاف العروض الترويجية المتميزة والمشاركة فيها والفوز بجوائز رائعة لتجديد منازلهم وحتى تغيير حياتهم.

ويتيح العرض الترويجي #أحب_منزلك من دبي فستيفال بلازا مول، للمتسوقين فرصة الدخول في سحب للفوز بواحدة من 10 فرص لتجديد المنازل تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف درهم، حيث يمكن للزوّار الدخول في السحب عند إنفاق مبلغ 500 درهم في أي من متاجر المول، باستثناء اللولو هايبرماركت، خلال مهرجان دبي للمفروشات، وسيتمكن الفائزون من اختيار المتجر لإنفاق القسيمة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم لتجديد مفروشات المنزل.

علاوةً على ذلك، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم في اللولو هايبرماركت داخل دبي فستيفال سيتي بلازا مول جبل علي الفوز بالحصول على مستلزمات المنزل مجاناً لنهاية العام، أو قسيمة شراء بقيمة 500 درهم، أو إقامة مجانية لمدة شهر في فندق ذا مانور من جيه إيه الجديد والفخم.

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