«الإمارات للشحن» تنقل 160 طن مواد إغاثة لبيروت

المصدر: دبي - البيان

تواصل «طيران الإمارات»، بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة، دعم جهود الإغاثة على الأرض، ومساعدة المتضررين من خلال تحويل تبرعات العملاء السخية من جميع أنحاء العالم، إلى شحنات إمدادات إنسانية. ولا يزال عملاء الناقلة يتبرعون بأميال «سكاي واردز»، داعمين جهود «الإمارات للشحن الجوي» في حشد الموارد، وتوفير جسر جوي حيوي بين دبي ولبنان.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي، منذ 13 أغسطس، 160 ألف طن من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، على عدة رحلات إلى بيروت، وتعاونت مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي تتولى الجهود الإنسانية للمجتمعات المتضررة. وتخطط الناقلة لست رحلات أخرى إلى بيروت في الأسابيع القليلة المقبلة، لنقل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.

وقدّم 12 ألف متبرع من 140 دولة، مساهمات تنوّعت بين النقد أو أميال «سكاي واردز»، من خلال بوابة مخصصة وآمنة وسهلة، عبر «مؤسسة طيران الإمارات الخيرية»، والموقع الشبكي لطيران الإمارات. وتصدّر قائمة الدول التي ساهمت بأكبر تبرعات، كل من المملكة المتحدة والهند وأستراليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ونيوزيلندا. وأظهر عدد من أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، كرمهم الكبير وحرصهم على دعم جهود الإغاثة في بيروت من خلال مساهمات فردية وصلت إلى حوالي 250 ألف ميل لكل منهم.

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