«كونراد» تفتتح أول فنادقها في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، اتفاقية مع مجموعة فنادق «هيلتون» يتم بمقتضاها تغيير العلامة التجارية لأحد الفنادق المرموقة في أبوظبي ليتم إدارته تحت اسم «كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد». ومن المخطط تغيير العلامة التجارية في أول أكتوبر، ليكون الفندق بذلك الأول ضمن محفظة فنادق «هيلتون» الفاخرة الذي يتم افتتاحه في أبوظبي.

وقال سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان: تعتبر أبراج الاتحاد تجسيداً للفخامة العصرية التي تميز أبوظبي، ويسعدني أن أتعاون مع هيلتون لافتتاح كونراد أبوظبي. فمن خلاله ستتأكد السمعة العالمية لأبوظبي مع وجود علامة تجارية فاخرة مثل كونراد، كما يعد الفندق إضافة لائقة لما تقدمه تجربة أبراج الاتحاد من خيارات متنوعة تتضمن متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ذات المستوى العالمي.

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