الإمارات أمل العالم في مستقبل السفر الآمن

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات تمنح العالم أملاً جديداً بشأن مستقبل السفر الآمن في ظل قواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية الجديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» بعد تفشيها في مختلف أنحاء العالم.

ونشرت المجلة تقريراً أفادت فيه بأن الإمارات أسهمت بقوة في استشراف وصياغة مستقبل آمن للسفر يتفق مع معطيات الواقع الجديد في ظل «كوفيد 19»، وذلك من خلال عدة فعاليات مرموقة نظمتها الدولة خلال الشهر الماضي واستضافت في كل فعالية منها عدداً كبيراً من الزوار، ونجحت في تنظيم كافة هذه الفعاليات مع ضمان عدم إصابة أي من المشاركين فيها بعدوى الجائحة.

وأوضح التقرير أن من أبرز هذه الفعاليات «جزيرة النزال»، إحدى الفعاليات العالمية المرموقة التي تنظمها شركة «بطولة القتال النهائي» أو «يو إف سي» الأمريكية لفنون القتال المختلطة، والتي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح على مدى خمسة أسابيع، وانتهت في أواخر أغسطس الماضي.

وأضاف أن نجاح أبوظبي في تنظيم الفعالية بأمان وفي ظل تدابير احترازية ووقائية محكمة ضد «كوفيد 19» يمنح العالم أملاً كبيراً في قدرة مختلف مدنه على تنظيم فعاليات مشابهة من دون الخوف من الجائحة، ويشجع مدناً أخرى على الاقتداء بها، ما يصب في نهاية الأمر في قدرة العالم على التعايش مع الجائحة وما نجم عنها من متغيرات.

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