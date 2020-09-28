«تريب أدفايزر»: القرية العالمية ضمن أفضل الوجهات للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

حلّت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ضمن قائمة أفضل 10% من الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم، بحسب تصويت مستخدمي موقع «تريب أدفايزر»، المتخصص في قطاع السفر.

واختار الموقع القرية العالمية في تصنيف هذا العام نظير ما تقدمه من تجارب وفعاليات ترفيهية وثقافية فريدة من نوعها أثرت تجارب روّادها من المقيمين والسيّاح من حول العالم.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: يستخدم الملايين من الناس حول العالم السفر كوسيلة للتفاعل مع الثقافات المختلفة والتقارب مع الشعوب من شتّى أنحاء العالم.

نحن نسعى من خلال القرية العالمية إلى تأصيل التقارب بين الثقافات والتعايش مع مختلف الشعوب كأساس لكل ما نقدمه. كما تزخر مواسمنا بالتجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها للملايين من الضيوف للاستمتاع بالتسوق وتذوق ألذ المأكولات ومشاهدة أروع العروض وقضاء أروع الأوقات العائلية.

وأضاف: من هذا المنطلق نحن سعداء بحصولنا على هذا التقدير من قبل مستخدمي موقع «تريب أدفايزر»، لما في ذلك من دلالة على نجاحنا بتوصيل رسالة القرية العالمية لضيوفنا من المقيمين وحتى السيّاح، ووضع القرية العالمية جنباً إلى جنب لأكبر الوجهات والحدائق الترفيهية في العالم.

فخورون بالدور الحيوي الذي تلعبه القرية العالمية في تحريك النشاط السياحي في دبي ونحن على التزامنا بتقديم الأفضل في موسمنا الخامس والعشرين وحتى على المدى البعيد في جميع المواسم القادمة.

وتستعد القرية العالمية حالياً لإطلاق موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل، والذي تحتفل فيه بيوبيلها الفضي، بالتزامن مع اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية الموافقة مع المعايير الصحية المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها.

وقد أدت الجهود التي بذلتها الوجهة في هذا الإطار، للحصول على ختم «دبي الضمانة»، والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة الضيوف والشركاء.

جدير بالذكر أن جائزة «اختيار المسافرين» تعتبر إحدى أكثر الجوائز المرموقة التي يمنحها موقع «تريب أدفايزر» إلى نخبة الوجهات الرائدة في قطاع الترفيه.

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