«كتالوج» إلكتروني لمستلزمات الحدائق من «دانوب هوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دانوب هوم»، علامة البيع بالتجزئة المتكاملة بمجال الأثاث المنزلي في المنطقة، عن إطلاق تشكيلتها الحصرية من مستلزمات الحدائق لعام 2021 على الإنترنت، وذلك بتاريخ 24 سبتمبر 2020، في صالة عرض «دانوب هوم».

وقال عادل ساجان، المدير المؤسس لشركة «دانوب هوم»: سببت جائحة «كوفيد 19»، الكثير من الصعوبات في عام 2020، بسبب قيود السفر والتباعد الاجتماعي، والخوف المنتشر في الأجواء. وفي الوقت ذاته، وفرت فرصةً للأفراد والمؤسسات، لإعادة تشكيل العالم، وهيكلته بطريقة أكثر استدامة.

ولمواكبة المعايير الجديد، عملت «دانوب هوم» على إطلاق الكتالوج الجديد كلياً لمستلزمات الحدائق لعام 2021، بصيغة إلكترونية، حيث يحتوي الكتالوج الإلكتروني الجديد، والشامل على مجموعة من المنتجات الخارجية من «دانوب هوم»، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية عن كلّ منتجٍ منها.

ويرتكز كتالوج مستلزمات الحدائق 2021 الجديد، على مفهوم إحضار الأجواء الخارجية إلى المنزل، حيث تساعد تشكيلة المنتجات الجديدة، على نقل الأجواء الخارجية إلى مساحات المنزل الخارجية.

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