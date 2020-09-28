«الإمارات للتنمية» يُموّل أول شركة محلية لإنتاج المواد المعقمة

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرم مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تمويل مع شركة «ipack» التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال، والتي تعد أول شركة إنتاج لمواد التعبئة والتغليف المعقمة في الإمارات. يهدف التمويل إلى دعم أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والتي بدورها تدعم صادرات المنتجات المحلية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد غير النفطي، وضمان النمو المستدام.

ويتبع مصرف الإمارات للتنمية نهجاً شاملاً لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات وتشمل تمويل الأصول الثابتة، تمويل المشتريات والعطاءات/‏‏ تمويل ما قبل البيع، تمويل المبيعات والفواتير/‏‏ تمويل ما بعد البيع، بالإضافة إلى الاهتمام بتوسعة المصانع وتمويل المشاريع الصناعية الأكثر تقدماً تكنولوجياً.

وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى تعزيز مساهمتنا التمويلية بشكل مباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تنافسية وجودة الصناعات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

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