«المالية» تؤكد الالتزام بمتابعة مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر وزارة المالية بدبي بهدف التباحث في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي.

حضر الاجتماع يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وخليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكد عبيد الطاير أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي الذي يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

وقال: تحرص الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية مع مختلف دول مجلس التعاون للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة مختلف التحديات العالمية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي في كل المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم جراء انتشار جائحة «كوفيد 19»، وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم.

وتقود وزارة المالية جهود الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بهدف تعزيز دور ومكانة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم سياسة الدولة نحو تعزيز التكامل لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول المجلس.

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