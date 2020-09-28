784 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 784 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 478.44 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 194.65 مليون درهم، و191 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 283.79 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 230.71 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 188.92 مليون درهم، و41 رهن فلل وشقق بقيمة 41.79 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 125 مليون درهم، ورهن في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم. وأما الهبات فشهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 75.59 مليون درهم أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 27 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 13 مليون درهم.

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