"محاكم أبوظبي العالمي" تعين حارسين قضائيين لعدد من الشركات التابعة لمجموعة إن إم سي

المصدر: وام

أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي قرارا بتعيين كل من ريتشارد فليمينج وبن كيرنز من شركة ألفاريز آند مارسال حارسين قضائيين لعدد من الشركات والأعمال التابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية (مجموعة إن إم سي).

يشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لمجموعة ( إن إم سي ) في دولة الإمارات العربية المتحدة و بموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة و التي تم الإعلان عنها سابقا خلال هذا العام.

و ستتمكن مجموعة ( إن إم سي ) أيضا من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار أمريكي وحمايتها من إجراءات الدائنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل الشركات التابعة لمجموعة ( إن إم سي ) خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

و بناء على هذا القرار ستخضع مجموعة ( إن إم سي ) لإجراءات الوصاية "بشكل محدود" وسيواصل فريق الإدارة الحالي للمجموعة الإشراف على العمليات التشغيلية اليومية لخدمات الرعاية الصحية، بينما سيشرف الحارسان القضائيان على إجراءات إعادة الهيكلة المالية.

و ستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاضعة للوصاية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى دون أي تغيير وضمن أفضل المعايير العالمية.

و سيعمل فريق الإدارة لمجموعة ( إن إم سي ) و الحارسان القضائيان بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والتشريعية والأطراف المعنية ذات الصلة.

و تواصل مجموعة ( إن إم سي ) تحقيق أداء قوي ضمن أعمالها التشغيلية الرئيسية حيث ساهمت بشكل كبير في احتواء أزمة فيروس كوفيد-19خاصة بعد خلو جميع مستشفياتها في دولة الإمارات من أي مصاب بالفيروس.

كما تواصل المجموعة تقديم خدماتها المميزة للعملاء و ذلك بعد أن تم افتتاح "مراكز إن إم سي رويال الطبية" في منطقتي الكرامة و الشهامة في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى افتتاح مستشفى "كوزموسيرج" في منطقة الجميرا في شهر يوليو الماضي.

و استقبلت العيادتان في منطقتي الكرامة والشهامة أكثر من 6000 مريض منذ أن تم افتتاحهما هذا العام كما شغلت جميع غرف العمليات في مستشفى "كوزموسيرج" في منطقة الجميرا منذ اليوم الأول لافتتاحه.

و في هذا الصدد قال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: "لا شك أن هذه الإجراءات تعد خطوة إيجابية لإعادة الهيكلة التنظيمية في مجموعة إن إم سي الأمر الذي يمكننا أيضا من معالجة التحديات المالية التي واجهناها منذ أن تم الكشف عن عمليات الاحتيال في بداية هذا العام.. من جهة أخرى، يتميز الأداء التشغيلي لمجموعة "إن إم سي" بالقوة و هو ما يساعدنا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن أفضل المعايير خلال فترة إجراءات الوصاية القانونية .. وستساهم إعادة الهيكلة المالية في استقرار أعمال المجموعة و الإسهام بشكل إيجابي و فعال في القطاع الصحي لدولة الإمارات العربية المتحدة ".

وأضاف "" كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الموظفين في مجموعة إن إم سي من أطباء و ممرضين لما أظهروه من التزام وإخلاص خلال الأشهر الماضية.. و أتوجه بالشكر الجزيل لكل الموردين وشركات التأمين والهيئات التنظيمية في دولة الإمارات لما قدموه من دعم غير محدود للمجموعة.. و بدورنا، فإن تركيزنا ينصب على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى و نحن على ثقة بأننا سنكون قادرين على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل".

من جهته، قال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال، وأحد الحراس القضائيين: "إن الوصاية القانونية "بشكل محدود" ستساهم في حماية مجموعة إن إم سي من إجراءات الدائنين و ستمكنها من الحصول على تسهيلات تمويلية لمعالجة الديون المترتبة على المجموعة الأمر الذي حققه الحارسان القضائيان من خلال الحصول على تمويل إضافي بقيمة 325 مليون دولار أمريكي وذلك لضمان دعم الأعمال التشغيلية خاصة في ظل تداعيات فيروس كوفيد-19 وإجراءات إعادة الهيكلة.. و ستستمر جميع المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية وكل العمليات التشغيلية التابعة للمجموعة والخاضعة لإجراءات الوصاية، بتقديم خدماتها كالمعتاد".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز