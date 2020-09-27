«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تناقش تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين

المصدر: دبي- البيان

اختتمت «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» ملتقى افتراضياً، أقيم مؤخراً بعنوان «تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين»، وسط إشادة واسعة بتجربتها في مجال برامج وأنشطة تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في بعض الدول العربية والتأمين عليها. حضر أعمال الملتقى نحو 1000 مشارك بشكل مباشر، للتعرّف على الجهود الحثيثة الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة والزراعة الذكية.

وشكّل الملتقى منصة استراتيجية لتعبئة موارد مالية إضافية لتمويل صغار ومتوسطي المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك، والعاملين في مجال الصناعات التحويلية الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق للقروض الدوارة أو المساهمة في البرامج، التي تنفذها الهيئة، بهدف زيادة الإنتاج وتوسعة وتطوير القطاع الزراعي في الدول العربية.

ورحّب المشاركون بمبادرة «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» لإنشاء صندوق تمويل القروض الدوّارة لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، مؤكّدين استعدادهم للمساهمة فيه، وتقديم الدعوة للصناديق العربية والإقليمية والدولية لدعم الصندوق.

وخرج الملتقى بحزمة من التوصيات المهمة، أوّلها ضرورة تقديم واستدامة الدعم لقطاع صغار المزارعين والمنتجين، مع تهيئة البيئة المناسبة من توفير البنية التحتية الضرورية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية، والتركيز على بناء القدرات الفنية والمالية والإدارية وتطويرها لصغار المزارعين والمنتجين، وبالأخص فئة الشباب والنساء الريفيات. ودعا الحضور الحكومات العربية لإصدار التشريعات والسياسات المشجعة لتوفير بيئة مناسبة لجذب القطاع الخاص، للمساهمة الفاعلة في تمويل صغار المزارعين، ودخول الشركات في زراعات تعاقدية، تتيح الفرصة لصغار المزارعين للوصول مباشرة للأسواق.

وأوضح محمد المزروعي، رئيس «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» أن الهيئة أنجزت الكثير في سبيل تحقيق أهدافها، مؤكداً مساعيها المستمرة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، من خلال استثماراتها الزراعية في القطاعات المختلفة، إلى جانب برامجها التنموية لصالح صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين، الذين يشكلون الشريحة الأكبر في الدول العربية بنسبة تقارب 80%. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في العام 2013 في توسيع نطاق نشاطها مع إنشاء برامج للقروض الدوّارة، والتي حققت نتائج مشجّعة، أبرزها وصول إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو 22,4 مليون دولار في الفترة بين 2013 و2019، مسجلاً نمواً سنوياً بمعدل نحو 64%، مع صافي أرباح يبلغ نحو 1,5 مليون دولار، وذلك في السودان وموريتانيا والأردن وجمهورية القمر، مشيراً إلى أن مجموع عدد المستفيدين بلغ أكثر من 151.2 مستفيداً.

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