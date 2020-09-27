اتفاقية بين "فيرجن هايبرلوب"و شركة مطار بنغالور الدولي في الهند

المصدر: وام

وقّعت شركة فيرجن هايبرلوب المتخصصة في مجال تقنية الهايبرلوب، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة (BIAL)، المشغِّلة لمطار كيمبي جودا الدولي في بنغالور الحاصل على جوائز ، وذلك في ضوء الزخم الأخير الذي أحدثته هذه التقنية المميزة في منطقة الخليج.

وتم تبادل مذكرة التفاهم بصورة افتراضية بين سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب، وتي إم فيجاي بهاسكار، السكرتير العام بالخدمة الإدارية الهندية في حكومة ولاية كارناتاكا ورئيس مجلس إدارة شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة، بحضور كابيل موهان السكرتير الرئيسي بالخدمة الإدارية الهندية، ضمن إدارة تطوير البنية التحتية بحكومة ولاية كارناتاكا.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" إن المطارات قنوات مهمة لنقل البضائع، فهي أكثر من مجرد منافذ لعبور الركاب، لا سيما في عمليات التسليم التي يكون الوقت عنصرًا مهمًا فيها.

وأوضح أن المطار المتصل بتقنية الهايبرلوب سيحسِّن بشكل كبير من عملية تسليم البضائع وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء سلسلة إمداد فائقة الكفاءة..وقال "نحن يشرفنا أن ندخل في شراكة مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة لاستكشاف كيف يمكن لتقنية الهايبرلوب أن تكون جزءًا من الحل لمعالجة الازدحام فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي في المنطقة." ومن المتوقع أن تكتمل دراسة الجدوى المبدئية، التي تركز على الجدوى الفنية والاقتصادية وجدوى الطرق، على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. ويمكن أن تنقل تقنية الهايبرلوب آلاف الركاب في الساعة من مطار بنغالور الدولي إلى وسط المدينة مع وجود سرعات تصل إلى 1080 كم/ساعة، في أقل من 10 دقائق بالمقارنة مع وقت يصل إلى أكثر من 45 دقيقة في الطرق العادية، وذلك وفقًا للتحليل الأولي.

إلى ذلك، تعمل شركة فيرجن هايبرلوب على مواصلة أنشطتها في منطقة الخليج، حيث تقود المملكة العربية السعودية العالم من خلال إجراء دراسة وطنية هي الأولى من نوعها حول تقنية الهايبرلوب لتقييم كيف يمكن لتقنية الهايبرلوب التي تنقل كلاً من الركاب والبضائع أن تحقق فوائد اقتصادية وتخلق فرص عمل وتطور مهارات عالية التقنية.

وهذه الدراسة التي يتم إجراؤها بتكليف من وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر ستضع الأساس لشبكة من الطرق عبر المملكة العربية السعودية سيتم النظر فيها على أن تعتمد على تقنية الهايبرلوب.

كما أعلنت شركة فيرجن هايبرلوب عن عقد شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) لدعم تطوير تقنية الهايبرلوب والنقل المستدام من خلال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

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