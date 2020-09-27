"سوق التنين" يطلق منصة تجارة إلكترونية جديدة تدعم تجارة التجزئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق "سوق التنين"، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البرّ الرئيسي للصين، موقع Dragonmart.ae، وذلك في خطوة سيكون لها مردودها الإيجابي وتعطي دفعة قوية لتجارة البيع بالتجزئة في المنطقة.

ويعد الموقع الجديد مبادرة استراتيجية من قبل "نخيل مولز"، ذراع البيع بالتجزئة لـ"نخيل" للتطوير العقاري، و"موانئ دبي العالمية"، مزود الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

وسوف تضيف منصة (Dragonmart.ae) أكبر سوق للبيع بالجملة بين الشركات والمؤسسات التجارية والمستهلكين في دبي من ناحية التنوع والمعيار والتكلفة والحجم عبر شبكة الإنترنت.

وستستخدم منصة التجارة الإلكترونية الجديدة التحوّل الرقمي لربط تجار التجزئة في سوق التنين بالعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وسوف يسهم هذا التحول في التعامل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في الارتقاء بمستوى تجربة التسوق، حيث بات بإمكان العملاء الآن شراء مجموعة واسعة من السلع من "سوق التنين" من منازلهم من دون عناء.

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "إن توسع سوق التنين ليشمل نطاق شبكة الإنترنت، يجعل "نخيل مولز " تتبوأ مكانة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية ويتماشى مع أجندة دبي للابتكار، في وقت يتسارع فيه السباق نحو التحول الرقمي بمعدلات قياسية".

وتابع: "إن إطلاق موقع Dragonmart.ae يؤكد التزامنا بتحديد السبل الكفيلة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية عبر قطاع البيع بالتجزئة، فضلاً عن تشجيع التنافسية الشاملة والنمو المستدام لدبي، كما أننا سعداء بتوحيد جهودنا، وبالتعاون البنّاء مع موانئ دبي العالمية كامتداد لشراكتنا الاستراتيجية القوية لإطلاق موقع Dragonmart.ae".

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "تمثل منصة Dragonmart.ae الإلكترونية الجديدة مبادرة رئيسية أخرى لتسريع عملية التحوّل الرقمي ودعم مبادرات التجارة الإلكترونية التي تقودها الحكومة، إننا نعتبر إنشاء واستخدام المنصات الرقمية مثل Dragonmart.ae شرطاً أساسياً من أجل تلبية متطلبات مجتمعات التجارة الإلكترونية في القرن الواحد والعشرين".

وأضاف بن سليم: "من خلال استخدام ابتكاراتنا الرقمية العالمية والخدمات اللوجستية المقدمة في دبي، فإننا نحقق فوائد كبيرة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة، حيث تتمحور رؤيتنا حول الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكلفة وتكوين القيمة، وبالتالي، فإن المنصة الجديدة سوف تسهم في تحقيق هذه الرؤية".

فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات من منصة (Dragonmart.ae) في ظل التحولات التي تشهدها توجهات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية، إذ أن أكثر من 30 في المئة من المنتجات والبضائع التي يتم شراؤها من "سوق التنين" مرتبطة بشكل مباشر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة. لذلك فسوف يتمتع قطاع الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مثل المطاعم على سبيل المثال، بالقدرة على طلب الإمدادات الضرورية مثل فلاتر القهوة والأواني وغيرها.. مباشرة عبر منصة (Dragonmart.ae) وهو ما سيؤدي إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية على مستوى الدولة بشكل عام.

وتوفر منصة (Dragonmart.ae) الإلكترونية القدرة للمستخدمين على فرز واستكشاف المنتجات الوفيرة الموجودة في "سوق التنين" بشكل أسرع من أي وقت مضى مع أكثر من 35 ألف منتج عبر 11 فئة عالية المستوى، مع التركيز على الفئات الأكثر رواجاً، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والألعاب والإلكترونيات والأزياء وغيرها من السلع المهمة.

كما توفر المنصة تجربة تسوق رائدة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية المُطبقة في الدولة، وتتيح للأشخاص وصول المنتجات إلى منازلهم في غضون 48 ساعة، وذلك من خلال جعل إجراء صفقات البيع بالجملة في متناول العملاء عبر مجموعة من الأسعار التنافسية المخفّضة، وتعود مواعيد التسليم السريع جزئياً إلى حقيقة أن "سوق التنين" يستعين بالفعل بالموانئ التابعة لـ"موانئ دبي العالمية"، إلى جانب إدارة الخدمات اللوجستية المتفوقة من خلال اتخاذ دبي مقراً له.

وسوف يشهد هذا التطور فيما يتعلق بتجارة التجزئة، المزيد من الوفاء بالمتطلبات بدعم من مركز "موانئ دبي العالمية" المتواجد في "سوق التنين" والذي يهدف إلى تبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم، بالإضافة إلى المحافظة على خدمات التعامل المتفوقة فيما بين الشركات والمنشآت التجارية والعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات.

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