5 أسباب تجعل من جزيرة ياس وجهة ترفيهية مفضّلة

المصدر: أبوظبي - البيان

بصفتها الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، فإن جزيرة ياس تمثل المكان الأنسب لقضاء يوم السياحة العالمي، إذ إنها تزخر بالتجارب الاستثنائية، بدءاً من أسرع أفعوانية في العالم، ووصولاً إلى شاطئها الخلاب، لتتيح تجارب متنوعة تناسب جميع الأذواق بأمان ومسؤولية مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مختلف وجهاتها. وهناك 5 أسباب تجعل جزيرة ياس وجهة أمثل للاستمتاع:

1- لا تنحصر التجارب المحطمة للأرقام القياسية في جزيرة ياس بأسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، إذ تحتضن الجزيرة أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي بالعالم في "كلايم أبوظبي".

وتنطلق أفعوانية "فورمولا روسا"، من الصفر بسرعة 240 كيلومتراً في الساعة في 4.9 ثوان فقط، لتجعلك تشعر بزيادة معدل خفقان القلب على ارتفاع 52 متراً. ويتميز النفق الهوائي الداخلي في "كلايم أبوظبي" بعرض غير مسبوق يصل إلى 32 قدماً، وارتفاع 104 أقدام، فيما يصل طول أطول التسلق الداخلي إلى 141 قدماً. وحقيقة أن هذه التجارب الاستثنائية الثلاث تتواجد جميعها في وجهة واحدة تجعل من جزيرة ياس وجهة لا مثيل لها.

2- يعد عالم وارنر براذرز أبوظبي موطناً للعديد من شخصيات الأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، بدءاً من سوبرمان، ووصولاً إلى سكوبي دو، إلا أن هذه ليست الشخصيات الوحيدة التي ستتيح لكم جزيرة ياس فرصة لقائها، فبصفتها الوجهة الحاضنة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والعديد من الأحداث العالمية الأخرى، غالباً ما يزور المشاهير المحليون والعالميون على حد سواء جزيرة ياس للعمل والمتعة، مما يجعلها مكاناً رائعاً لمقابلة المغنيين المفضلين لديك والمؤثرين والرياضيين.

3- تمتد ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية العملاقة في الإمارات، على مساحة 37 فدّاناً، وتوفر لزوارها أروع المغامرات المائية من خلال أكثر من 40 لعبة مشوّقة ومنزلقاً مائياً، إضافة إلى عدد من التجارب المذهلة. وكذلك، يعد شاطئ ياس برماله البيضاء ومياهه الصافية مكاناً مثالياً للاسترخاء للزوار الراغبين بتجربة أكثر هدوءاً. كما تعد ياس مارينا وجهة رائعة للاستمتاع بتجربة استثنائية على ساحل الإمارة، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول المأكولات البحرية وتجارب الإبحار وركوب الطائرة المائية.

4- تحتضن جزيرة ياس 160 مطعماً رائعاً وسبعة فنادق ممتازة، وهي فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، بارك إن باي راديسون، سنترو جزيرة ياس، كراون بلازا أبوظبي، فندق راديسون بلو أبوظبي، ستيبريدج سويتس جزيرة ياس، وروتانا جزيرة ياس. وسواء كنت تنوي الإقامة لمدة أسبوع أو ليلة، أو سواء قصدت الجزيرة لتناول وجبة ممتعة فقط، تقدم جزيرة ياس ضيافة عالية المستوى تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

5- تعي جزيرة ياس مدى أهمية شعور الزوار بالراحة أثناء إقامتهم فيها، حيث بذلت جهوداً حثيثة لضمان استمتاعهم بتجربة آمنة على أرضها. وأطلقت جزيرة ياس في وقت سابق من هذا العام، برنامج "ياس للصحة والسلامة" وفريقه المجهز للرد على استفسارات الزوار المحتملة حول زيارة الجزيرة.كما حصلت على "ختم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على إجراءات وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع جزيرة ياس بمنصة #معاً_في_ياس والتي تتضمن توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، إلى جانب توفير محطة لاطلاع الزوار على مجموعة واسعة من باقات العطلات التي تقدمها جزيرة ياس.

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