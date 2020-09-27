صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "تنافسية التجارة الخارجية"

المصدر: أبوظبي- البيان

انطلقت اليوم دورة تدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية"، ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 سبتمبر - 1 أكتوبر، عبر أسلوب التدريب عن بعد.

وتولي الدول أهميةً كبرى لتعزيز مستويات تنافسيتها الدولية، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية، واتباع الإطار المناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة لبيئة الأعمال، بهدف تحسين المناخ الاستثماري، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المصحوبة بالأساليب التقنية الحديثة.

في هذا الإطار، يحرص العديد من دول العالم، على وضع خطط استراتيجية، تخدم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك إنشاء مؤسسات معنية بتطوير وتقييم القدرات التنافسية، وتحسين مؤشرات الحوكمة، بهدف تطوير مؤشراتها التنافسية على المستوى العالمي.

وتسعى الدول العربية إلى تحسين بيئتها المُؤسسية والإنتاجية، وتطوير مُنتجاتها السلعية والخدمية، باستخدام التقنيات الحديثة، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة حّصتها في الأسواق الدولية.

وحقّق بعضها نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة للتنافسية، التي شهدت خفضاً لمُعدلات التضخم، ورفعاً في مُعدلات النُمو الحقيقي، واحتواء عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من الاحتياطيات من العُملات الأجنبية.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحليل أداء التجارة الخارجية، وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية، وذلك باستخدام أهم المؤشرات في تحليل أداء وتنافسية التجارة الخارجية، وتركز الدورة على محاور تشمل مؤشرات قياس أداء التجارة الخارجية، قياس مستويات تنوع واندماج الصادرات السلعية، مؤشرات الميزة النسبية، واندماج الصادرات السلعية، قياس مستويات تكامل التجارة الخارجية، ودرجة تخصص الصادرات السلعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز