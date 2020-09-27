"الامارات للتنمية" يمول شركة لإنتاج مواد التعبئة والتغليف المعقمة

المصدر: وام

وقع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تمويل مع شركة ipack التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال والتي تعد أول شركة إنتاج لمواد التعبئة والتغليف المعقمة في دولة الإمارات.

ويهدف تمويل مصرف الإمارات للتنمية لمشروع مصنع ipack إلى دعم أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال .

وقال فيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إننا نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى تعزيز مساهمتنا التمويلية بشكل مباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تنافسية وجودة الصناعات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ".

وأضاف البستكي أن قطاع الصناعة يمثل أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لذا فإنه يتصدر قائمة أولوياتنا في المصرف حيث نحرص على تقديم التسهيلات المالية والائتمانية اللازمة ومواكبة تطورات العصر الصناعي لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حضور المنتجات المحلية في الأسواق تماشياً مع الرؤية الحكومية في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد.

ومن جنبه قال شاكر فريد عبد الرحمن زينل مدير إدارة تمويل الأعمال لمصرف الإمارات للتنمية ومدير صندوق محمد بن راشد للابتكار " ملتزمون بدعم رواد الأعمال الإماراتيين وتشجيعهم على الانضمام إلى قطاع الأعمال وتوفير الفرص لتأسيس وتملك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية مجانية متخصصة عبر المنصة الالكترونية لتقديم الدعم والارشادات اللازمة لرواد الأعمال ممن يملكون أفكار مهنية يريدون تطويرها أو ممن قاموا بتأسيس أعمالهم وما زالوا في مراحلها الأولى. وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال بين فئات المجتمع الإماراتي وإبراز أهمية الدور الذي تلعبه للارتقاء بالاقتصاد الوطني".

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