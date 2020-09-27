الإمارات الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في احتضان شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدّرت الإمارات، الشرق الأوسط وأفريقيا، في احتضان أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، وفق تقرير حديث لمجلة «فينتيك تايمز»، واحتلت المرتبة 3 عالمياً، بعد كل من المملكة المتحدة وماليزيا.

وقالت المجلة البريطانية: إن هناك ما لا يقل عن 127 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية، تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تم إطلاقها عالمياً، منذ يونيو الماضي.

ووفقاً لمجلة IFN Islamic Finance، تمتلك المملكة المتحدة، أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، بعدد 27 شركة، تليها ماليزيا بـ 19 شركة، ثم الإمارات بما لا يقل عن 15 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية، والرابعة إندونيسيا بـ 13 شركة، والخامسة السعودية بعدد 9، وتتعادل مع الولايات المتحدة، التي لديها 9 شركات.

وقال التقرير: إن التمويل الإسلامي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وهو يتبنى أيضاً حلول التكنولوجيا المالية والرقمنة الأوسع، مضيفاً أن التمويل الإسلامي، هو واحد من أسرع الصناعات المالية نمواً، على الرغم من أنه لا يزال يمثل حصة صغيرة من التمويل العالمي وتجاوز إجمالي أصوله 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 تريليونات بحلول 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز