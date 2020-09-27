التجزئة في الإمارات تستعيد مستوى ما قبل «كوفيد 19»

المصدر: دبي- سيد صالح

رصدت مجلة «إيكونومست» البريطانية عودة تدريجية للإقبال على مراكز التسوق والمتاجر التقليدية في الإمارات إلى مستويات ما قبل تفشي «كوفيد 19».

وأكدت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للمجلة في تقرير عن أسواق التجزئة أن غالبية مراكز التسوق التقليدية في الإمارات استعادت نفس حجم الإقبال عليها من جانب روادها قبل تفشي الجائحة التي أدت إلى توقف شبه تام لكافة مظاهر الحركة في الدولة لفترة تجاوزت 3 أشهر، وكانت هذه الفترة قد شهدت فرض قيود صارمة على التسوق داخل مراكز التسوق التقليدية في الدولة، ما أدى إلى ازدهار هائل في حركة التسوّق الإلكتروني.

وأفاد التقرير بأن أبرز مراكز التسوق التقليدي في الدولة التي استعادت مستويات روادها ما قبل الجائحة هي المتاجر التابعة لمجموعة «لولو ماركت». وجاءت بعدها مراكز التسوق التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» والتي أفادت بأن حجم مبيعاتها من التسوق التقليدي شهد تحسناً هائلاً خلال الشهر الماضي فبلغ 80% من مستواه خلال الفترة من مايو إلى يونيو الماضية، والتي تزامنت مع فترة تقييد الحركة.

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