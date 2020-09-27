استطلاع «البيان»: رحلات السفاري الخيار الشتوي الأكثر تفضيلاً

المصدر: دبي – رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تخطط لبرنامج سياحي يتضمن زيارة الصحراء في فصل الشتاء لا سيما في ظل التجارب المميزة التي تقدمها جميع إمارات الدولة مع توفير خيارات متنوعة تلبي كل الأذواق.

وأكد 80% ممن شملهم الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنهم يخططون لبرنامج سياحي يتضمن زيارة الصحراء في فصل الشتاء في ظل ثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمنع تفشي جائحة كورونا، بينما قال 20%، لا، فيما كشف الاستطلاع عبر موقع صحيفة «البيان» أن 36% قالوا نعم، فيما قال 64%، لا.

وقال حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، إن رحلات السفاري في صحراء الإمارات تستهوي مجموعة كبيرة من السياح والمقيمين خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والتي يفضل فيها الجميع الذهاب إلى الصحراء أو الأماكن الطبيعية للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تتميز بها الدولة.

وأضاف المناعي لـ «البيان الاقتصادي»، إنه من المتوقع أن يزيد الطلب بشكل ملحوظ على رحلات السفاري خلال موسم الشتاء المقبل لا سيما مع استئناف الحركة الجوية لرحلات الركاب، خصوصاً في دبي التي أعادت استقبال السياح من وجهات عالمية عدة منذ يوليو الماضي.

وتتضمن برامج السفاري في الإمارات مغامرات وتجارب فريدة منها ركوب سيارات الدفع الرباعي، وقيادة الدراجات على الكثبان الرملية وركوب الجمال.

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