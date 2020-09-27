مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي- البيان

وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك للارتقاء بآفاق التعاون وتعميق العلاقات بين الجانبين، وفي إطار مد جسور التعاون بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.وقع مذكرة التفاهم حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، وعبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك من خلال إرساء بنية تحتية متينة، ورسم إطار شامل لتنفيذ المبادرات، التي تساعد على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.

علاقة متميزة

أشار حمد الشيباني إلى أن توقيع المذكرة جاء نتيجة للعلاقة المتميزة، التي تربط الدائرة بالمركز، لما يمثله المركز من أهمية بالغة في النهوض بالأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي في الإمارة، مؤكداً أن مخرجات المذكرة إيجابية، وستترك أثراً واضحاً في تحقيق توجهات الإمارة الداعمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال توفير الآليات الصحيحة والاستثمار في مجال الدراسات والبحوث.

وقال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «نحرص على التعاون مع الدوائر والهيئات المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل، والبحث عن الفرص في كل القطاعات الحيوية ودراستها ووضع الخطط الاستراتيجية لها».

وأكد أهمية التعاون مع الدائرة، لما له من نتائج إيجابية في المساهمة في تعزيز مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للقطاع.

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