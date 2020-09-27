«فينتك هايف» يعزز دور المرأة بـ «أكسيليريت هير»

المصدر: دبي- البيان

كشف برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» للإرشاد المهني، والذي يركّز على تمكين المرأة في مجال الخدمات المالية.

ويزوّد البرنامج الشابات الطموحات بالأدوات والخبرة، لتوسيع معارفهن والعمل بكفاءة في هذا القطاع، كما يسمح لهنّ بالانخراط الفعّال في عملية تشكيل مستقبل القطاع المالي، حيث سينطلق بمشاركة 14 منتسبة، مقدماً لهن جلسات تعليمية فردية، وفرصة المشاركة في مجموعة من ورش العمل وجلسات الإرشاد، وغيرها من الأنشطة، بما يسهم في تعزيز شبكة معارفهنّ ومهاراتهنّ العملية.

ويضم المركز المالي العديد من القيادات النسائية، التي تعمل في مناصب عليا ضمن سلطة المركز، لتشكل المرأة اليوم أكثر من 60% من إجمالي عدد موظفيه، و33% من القوى العاملة، التي تعمل في أكبر منظومة مالية في المنطقة.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف»: «حققت الدورة الأولى من البرنامج نجاحاً لافتاً، الأمر الذي دفعنا لتشجيع النساء من مختلف أنحاء العالم على الانتساب إلى هذا البرنامج، إذ يوفر لهن فرصة لتطوير مهاراتهنّ وتطوير مسيرتهنّ المهنية في قطاع الخدمات المالية، ليكنّ مؤثرات يدفعنّ لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».

وقالت رولا أبو منة، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: « نؤمن بأن مشاركة المرأة وتمكينها، وخصوصاً في المناصب العليا، سيكون عاملاً مؤثراً وبشكل إيجابي على مختلف الأجيال».

وجرى استلام طلبات الشابات من مختلف المجالات في قطاع الخدمات المالية، واتسم معظمهن بأن لديهن أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية. وستقوم المتدربات بالاستفادة من خبرات برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية في المركز والمشاركة في أكثر من 20 ورشة عمل، يقدمها شركاء البرنامج في مجالات مثل الشؤون القانونية والتكنولوجيا والموارد البشرية والامتثال والتسويق وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز