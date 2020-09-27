انطلاق مؤتمر «عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة» أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تنظيم المؤتمر الافتراضي «عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة» بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية، وسيشارك في هذا المؤتمر المزمع عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2020، عبر منصة زووم، عدد من الخبراء والمتحدثين، ونخبة من ممثلي القطاع العقاري في الدولتين الشقيقتين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المعهد وجمعية رجال الأعمال البحرينية، إضافة إلى بحث المتغيرات والمستجدات الأخيرة بحضور ومشاركة الخبراء والمهنيين العقاريين في الدولتين. وقالت هند المري المدير التنفيذي للمعهد: «يتوافق تنظيم المنتدى مع رؤية المعهد لتطوير وبناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالمنطقة.

وسنحشد مجموعة من الخبراء لتقديم أوراق عمل لمناقشة الحلول المثلى للحد من تأثيرات الجائحة على القطاع العقاري». وقال ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية: «سيكون المؤتمر الافتراضي باكورة التعاون مع معهد دبي العقاري، بوصفه بيت خبرة في القطاع العقاري، ولدوره البارز والمشهود في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز