الشارقة تعزز حضورها على خارطة السياحة العالمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

قال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» إن الشارقة نجحت في تعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية، وإبراز مكانتها وجهة استثنائية تزخرُ بالمقومات الثقافية والبيئية والتاريخية والتراثية المتميزة، فقد أعلن صاحب السموّ حاكم إمارة الشارقة أخيراً حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة في الفترة الحالية، مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن، في دلالةٍ واضحة على استمرارية النشاط الاقتصادي فيها وانتعاشه بشكلٍ تدريجيّ، وكفاءة الإجراءات والتدابير الوقائية المُتبعة.

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