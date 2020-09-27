٣ آلاف مشارك يبحثون من دبي مستقبل اقتصاد ما بعد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

استضافت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً في مؤتمر «منهج عالمي جديد.. مستقبل القطاعات الاقتصادية»، والذي نظمته رقمياً خلال الفترة 15 و17 سبتمبر، تخلله عشر جلسات حوارية، وخمس ندوات، جرى بثها بشكل مباشر، حيث سلطت الضوء على آلية عمل القطاعات الاقتصادية في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا» وقصص نجاحها والدروس المستفادة.ويتبنى المنهج العالمي الجديد حلول الرقمنة المتكاملة لمواجهة التحديات، التي تواجهها الأعمال من مختلف القطاعات، من بينها قطاع النقل الجوي والصناعي والاتصالات الرقمية واللوجستية والطاقة، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتجارة الخارجية وديناميكيات القوى العاملة.

وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً وصل إلى 3 آلاف مشارك من 153 دولة، حيث تحدث صناع قرار عالميون في 10 جلسات حوارية، تخللها أكثر من 30 مقابلة قامت المنظمة العالمية للمناطق الحرة بتنظيمها.

وأقيمت جلسة حوارية تحت عنوان «التجارة عبر الحدود»، وجلسة أخرى بعنوان «اللوجستيات» أكبر عدد من المشاهدات، الأمر الذي يؤكد اهتمام مجتمع الأعمال ببيئة الأعمال الحالية، في حين استقطبت جلسة «النماذج الكلاسيكية والمبتكرة للمناطق الحرة» أكبر عدد من الحضور، تبعها سلسلة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات، التي ركزت على الحلول التي قامت المناطق الحرة بتطبيقها خلال الأزمة، وتسليط الضوء على ازدياد الاهتمام بالمناطق الحرة المبتكرة.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أهمية تنظيم هذه المؤتمرات، التي تتمثل بمشاركة الرؤى والمعرفة، التي يمتلكها مختلف الأطراف المعنية في قطاع المناطق الحرة مع مجتمع الأعمال العالمي والتعريف به، حيث يهدف المؤتمر إلى المساعدة على تبني نهج حيوي قيادي متكيف مع جميع المتغيرات، يتمتع بالمرونة العالية في جميع الجوانب التشغيلية والاستثمارية للمناطق الحرة وخصوصاً خلال مرحلة ما بعد جائحة «كورونا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز