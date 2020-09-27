64 مليون متر مربع مساحة المباني الخضراء في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قدّر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مساحة المشاريع المشيدة، التي تلبي لوائح الأبنية الخضراء المحلية أو برامج الاعتماد المعنية في الإمارات بـ 63.96 مليون متر مربع، فيما يبلغ إجمالي مساحة المشاريع المبنية والمعتمدة في نظام تقييم الاستدامة بدرجات اللؤلؤ (استدامة) في أبوظبي 35.3 مليون متر مربع؛ و26.9 مليون متر مربع بالنسبة للمشاريع المكتملة والملتزمة بلائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء بدبي، وتبلغ مساحة المشاريع المشيدة والحائزة تصاريح البناء وفقاً لمعايير «بارجيل» للوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة 239،200 متر مربع.

وأطلق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء المنتدى المستقل، الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تقرير «قطاع الأبنية الخضراء في الإمارات2020»، تزامناً مع الاحتفال بفعاليات «الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء».

وتمتلك الإمارات 386 مشروعاً حائزاً اعتماد الريادة في تصميم الطاقة والبيئة حتى شهر أبريل من عام 2020، وتبلغ مساحتها الإجمالية المشيدة 5.9 ملايين متر مربع، وهنالك مشاريع تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع في الإمارات حائزة اعتماد WELL، النظام الدولي لتقييم الأداء واعتماد المباني حسب تأثيرها على صحة ورفاه الإنسان.

ونجحت دبي باستكمال تحديث 1241 مبنى و6658 فيلا في إطار برنامج تحديث المباني، الذي أطلقته في عام 2013، بينما تمكنت الشارقة من تحديث 18 مبنى ضمن برنامج تحديث المباني، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا) منذ عامين، ونفذت رأس الخيمة عمليات تحديث على 16 فيلا حتى شهر أبريل من العام الجاري.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة المجلس: «يقدم التقرير رؤى مدعومة بالدلائل حول التقدم المحرز في دولة الإمارات على صعيد الترويج للبيئات العمرانية المستدامة.

ومع تنامي حضور الأبنية المشيدة وفقاً للوائح الأبنية الخضراء، تحقق دولة الإمارات إنجازات نوعية وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بأبنية ذات انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ونحن ملتزمون بتعزيز جهودنا لتحقيق هذا الهدف عبر تقديم الرؤى القيّمة حول أفضل الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء ونشر المعرفة في هذا المجال.

وباعتبار الانبعاثات الناجمة عن الأبنية وقطاع البناء والتشييد بالعموم تمثل 39% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة حول العالم، ومع ارتفاع هذه النسبة في دولة الإمارات، فإن الاستمرار بالتركيز على عمليات تحديث المباني، وتحقيق عملياتها لانبعاثات كربونية صفرية هو أمر في غاية الأهمية».

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