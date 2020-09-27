«غرفة الشارقة» تستعرض إنجاز مؤشرات خطة العمل

المصدر: (الشارقة- البيان )

ثمّن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخصوص استئناف عمل المعارض والمؤتمرات، التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمجلس إدارة الغرفة، الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.

وبحث المجلس خلال الاجتماع أهم الأعمال والإنجازات التي حققتها الغرفة على مدار الأشهر الماضية، وفق مؤشرات خطة العمل المعتمدة، والمتمثلة في ارتفاع المؤشر الخاص بنسبة العضويات الجديدة والمجددة على الرغم من تحديات الجائحة، وإطلاق صندوق «صدّر» مناقشة مقومات النجاح، الذي حققته حملة «عروض الشارقة للتسوق».

وشهد الاجتماع الإعلان عن اعتماد مركز الشارقة للتدريب مركزاً رسمياً مؤهلاً للتدريب من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب التوجيه بتجديد شهادات الآيزو. وأكد عبد الله سلطان العويس أن العام الجاري وعلى الرغم مما شهده من تحديات إلا أنه كان عاماً استثنائياً من خلال الحرص على توحيد الجهود والطاقات، والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة.

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