مشاريع نوعية لتطوير سياحة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن ملف السياحة يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى تهيئة بيئة سياحية جاذبة، وتطوير السياحة البيئية بأم القيوين، والارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية، وطرح مشاريع نوعية ووضع خطط ترويجية لأنشطة الإمارة.

وقال بمناسبة يوم السياحة العالمي، إن أم القيوين تولي اهتماماً بالغاً لجعل قطاع السياحة، أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، مشيراً إلى أن أم القيوين تتمتع ببيئة سياحية جاذبة، وتسعى من خلال المشاريع النوعية، إلى أن تكون نقطة جذب سياحي.

وأشار إلى أن دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أطلقت عدة مبادرات لتفعيل النشاط السياحي في الإمارة، وتعمل على عدة مشاريع في الوقت الحالي، أبرزها مشروع تطوير المواقع الأثرية. وأوضح أن الدائرة وضعت خطة استراتيجية لجذب الاستثمار السياحي، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة، وإنشاء نظام لربط المنشآت الفندقية والسياحية بالإمارة، ومشروع إنشاء موقع رسمي جديد للدائرة.

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