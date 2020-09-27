شراكة بين «غرفة أبوظبي» و«كانغنام»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع منطقة «كانغنام» الكورية.وقع الاتفاقية - خلال اجتماع افتراضي - محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وسون-كيون جانج محافظ منطقة «كانغنام» بحضور راشد سعيد الشامسي - القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، وهاكي جو - المدير التنفيذي لمجموعة الشؤون الدولية، رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا)، وهو جانغ ممثل المكتب التمثيلي لغرفة أبوظبي في سيئول.

وبموجب الاتفاقية ستنظم الغرفة بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي ورابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا) ومكتب منطقة كانغنام «أسبوع أبوظبي-كوريا للرعاية الصحية» خلال أكتوبر المقبل. وقال المهيري :"سنعمل معاً على توطيد الشراكات الاستراتيجية لتوسيع القنوات التجارية وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين المنطقتين عبر مكتب التمثيل الدولي الاستراتيجي في منطقة كانغنام".

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