«إتش إس بي سي» يعزّز ريادة الأعمال في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج «تطوّر: بناء عقول الغد»، الذي يسلط الضوء على سُبُل مساهمة قطاع الأعمال في معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في المجتمعات من خلال تحفيز الابتكار والإبداع.

ويجمع البرنامج بين المنصات التفاعلية والنشاطات المباشرة، ويستقبل الطلبة من الفئة العمرية بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، إلى جانب الجهات المعنية من المدارس وأولياء الأمور ومُجتمع الأعمال.

ويهدف البرنامج، الذي صمم بالتعاون مع منصة «بوتنشل.كوم»، إلى تسخير الابتكار في بناءِ مُستقبلٍ مُستدام، من خلال التركيز على دعم ثلاثةٍ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة؛ وهي: العمل المناخي، الصحة الجيدة والرفاه والمياه النظيفة والنظافة الصحية. وشهدت الدورتان السابقتان من البرنامج تسجيل ما يزيد على 5000 طالب وطالبة في برنامج التعليم المدمج.

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