الشارقة تستضيف «حملة التسوق الكبرى» في أكتوبر

المصدر: (الشارقة- البيان)

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن استعداده لاستضافة معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «حملة التسوق الكبرى 2020» في الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر المقبل.

ويقدم المعرض، الذي يعتبر ثاني فعاليات المركز في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الشارقة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية، باقة كبيرة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات كبيرة، وبأسعار تنافسية، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والأكسسوارات.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن تنظيم الحدث يأتي في ظل ما حققه معرض «إكسبو للإلكترونيات»، الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري من نجاح باستقطاب أكثر من 15000 زائر، والذي أستأنف به المركز أنشطته وفعالياته.

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