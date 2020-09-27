مراكز «راكز» في الحمرا و«داون تاون دبي» تستقبل العملاء

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

افتتحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مراكز خدماتها للترحيب بعملائها في الحمرا بإمارة رأس الخيمة ووسط مدينة دبي «داون تاون دبي» واستقبال كل متطلباتهم المتعلقة بتجديد التراخيص وخدمات دعم الأعمال وغيرها العديد.

يأتي قرار استئناف العمل في مراكز الخدمات في مصلحة عملاء «راكز» واستجابةً للإقبال المتزايد على طلبات الخدمات التي تتلقاها المنطقة الاقتصادية، وأصبح بإمكان عملاء «راكز» الآن الحصول على شتى أنواع الخدمات من خلال زيارة هذه المواقع التي تم افتتاحها، عن طريق حجز المواعيد بشكل مسبق والذي يتيح لهم إتمام طلباتهم بكل يسر وكفاءة.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز أن عملية إعادة الافتتاح هذه جاءت لتعكس مدى حرص راكز على تلبية كل احتياجات عملائها وإيمانها بأهمية تسهيل طلباتهم بشتى الوسائل، وذلك بعد أن تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً للعملاء تقديم طلباتهم إلكترونياً عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية والمتاحة على مدار الساعة وفي أي مكان.

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