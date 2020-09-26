«طيران الإمارات» نموذج للفخامة والخدمات الراقية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أصبحت شركة طيران الإمارات حاصدة الجوائز العالمية مرادفاً للفخامة والراحة وتشتهر الناقلة عالمياً بخدماتها الرائعة، بما في ذلك بعض مقصورات درجة رجال الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب، وهي الآن أكبر شركة طيران دولية في العالم، بحسب تقرير صادر أخيراً عن موقع «GreekReporter» الذي قال إن شركة الطيران نقلت أكثر من 56 مليون مسافر إلى 157 وجهة في 2019-2020، وقدمت 225000 وجبة يومياً لعملائها «المدللين» قبل الجائحة.

وأوضح أن هذه الوجبات، التي تتماشى تماماً مع الصيت النخبوي المميز للشركة كما أفاد التقرير الصادر بعنوان «شيف يوناني يضفي نكهة يونانية على رحلات طيران الإمارات»، تم تطويرها من قبل الشيف اليوناني «دوكسيس بيكريس»، الذي يشغل منصب نائب الرئيس المساعد لتطوير المفاهيم في الإمارات لتموين الطائرات، وفريقه بالتعاون مع وحدة التموين التابعة لشركة الطيران مستخدماً جذوره اليونانية كمصدر إلهام له طوال حياته المهنية، بما في ذلك وقت عمله في طيران الإمارات لتموين الطائرات.

وفي لقاء مع Greek Reporter تحدث «بيكريس» عن تراثه اليوناني، وكيف أثر ذلك على عمله كطاه، وتأثير «كوفيد 19» على صناعة الطيران، قوائم طعام رحلات طيران الإمارات تشمل مجموعة واسعة من المنتجات اليونانية بما في ذلك «الزبادي اليوناني وجبن الفيتا، والزيتون اليوناني وزيت الزيتون»، واعتماداً على الموسم نستخدم أيضاً مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه اليونانية بالإضافة إلى العسل والطاراما بطارخ سمك المملح والمعالج كما يتم تقديم الأطباق اليونانية مثل «السلطة اليونانية، والتزاتزيكي، والجيميستا، والكيفتيديس، والمسقعة، والمزيد» على متن رحلات طيران الإمارات على مدار العام وفقاً لما ذكره الشيف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز