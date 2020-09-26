«الأوراق المالية» تحيل واقعة اشتباه بتزوير للنيابة العامة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة واقعة إلى النيابة العامة بسبب الاشتباه بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى إحدى الشركات المدرجة واستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية في تلك المستندات.

وحذرت الهيئة في وقت سابق جمهور المستثمرين بقيام إحدى الجهات بانتحال صفة شركة «شعاع كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي، مشيرة إلى أن عملية الانتحال تتم من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن أسماء الأشخاص المتورطين في ذلك سيتم تحديدها في ضوء التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.

من جانبها، دعت شركة «شعاع كابيتال» والشركات التابعة لها جمهور المتعاملين بضرورة توخي الحذر من عمليات الغش والاحتيال ومحاولات انتحال صفة الشركة، مشيرة إلى أن المجرمين منتحلي صفة الشركة قد يستغلون الظروف غير المسبوقة عبر اللجوء إلى وسائل خداع متعددة بما في ذلك استخدام اسم أو هوية أو شعار «شعاع» أو إحدى شركاتها.

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