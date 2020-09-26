«أوبو» تُطلق سلسلة هواتفها الذكية «رينو4»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت أوبو، العلامة التجارية للتكنولوجيا والهواتف الذكية، سلسلة هواتفها الذكية الجديدة كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث أوبو إنكو W51 في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم سلسلة هواتف رينو4 الذكية ثلاثة إصدارات، هي «رينو4»، و«رينو4 برو» و«رينو4 برو 5G»، ما يتيح للمستخدمين تجربة مُبسّطة أكثر من أي وقت مضى لالتقاط صور ومقاطع فيديو مميزة. أما سماعة أوبو إنكو W51 اللاسلكية، فتُتيح للمستخدمين مساحة شخصية للاستمتاع بتجربة صوتية واضحة وذات جودة متقدمة.

ويمكن للعملاء طلب شراء أي من هواتف السلسلة، وذلك لدى كافة منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية في الإمارات. وسيحصل العملاء على هديّة قيّمة عند تسجيل طلبات الشراء المسبق لأي من أجهزة رينو4 الجديدة، وهي سماعة أوبو إنكو W51 اللاسلكية الجديدة مع هاتف رينو4 برو 5G، وسماعة أوبو إنكو W31 اللاسلكية مع هاتف رينو4 برو، وسماعة أوبو إنكو W11 اللاسلكية مع هاتف رينو4.

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