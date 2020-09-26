عروض حصرية من «روڤ ات ذي بارك»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن فندق روڤ ات ذي بارك إطلاق عروض مغرية للمقيمين والزوار في دبي مع افتتاح دبي باركس آند ريزورتس لأبوابها مجدداً.

وتتيح الوجهة لضيوفها من عشاق الإثارة فرصة التخطيط لمغامرة ممتعة مع عروض إقامة تتضمن تذكرتين لدبي باركس آند ريزورتس، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني، في حين ستحظى العائلات بعروض خاصة للإقامة في غرفتين متصلتين تتضمن أربع تذاكر لدبي باركس آند ريزورتس.

وتتيح كل تذكرة الدخول إلى واحد من المتنزهات الترفيهية في دبي باركس آند ريزورتس ليوم كامل. ويتمتع فندق روڤ ات ذي بارك بموقع مميز في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة، ليتيح لعشاق المغامرات قضاء أروع الأوقات، مع أكثر من 100 لعبة مفعمة بالإثارة والتشويق، تتوزع بين موشنجيت دبي، وبوليوود باركس دبي، وليجولاند دبي وليجولاند ووتر بارك، بالإضافة إلى الدخول المجاني لمناطق الترفيه والعديد من المتاجر والمطاعم في ريفرلاند دبي.

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