«ملتقى ألمانيا» في إكسبو يقترب من الاكتمال

المصدر: دبي – بشار باغ

حقق الجناح الألماني في موقع إكسبو 2020 دبي مراحل إنشائية متقدمة، حيث اقترب الهيكل الخارجي للمبنى من الاكتمال، وبرزت ملامح الجناح الذي يحمل اسم «ملتقى ألمانيا» بشكل واضح في أرض الحدث بحسب صور حديثة نشرها حساب الجناح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المخصصة للجناح الألماني 4600 متر مربع، وتقع في منطقة الاستدامة بموقع إكسبو دبي، وفي تجسيد للفكرة الرئيسة للجناح الألماني والتي تصوره على شكل حرم جامعي، تبدأ جولة الزائر عبر الجناح - كالمعتاد لدى الالتحاق بأي جامعة - بعملية تسجيل، يسير الزائر بعدها عبر المنهج، حيث يمر بمختبر الطاقة ومختبر مدينة المستقبل ومختبر التنوع الحيوي، إلى أن يتمم دراسته بالعرض الختامي المثير للمشاعر.

ويشكل هذا «التخرّج» علامة فارقة بالنسبة للجميع، فهو يمنحهم لحظات غنية بالمشاعر والمعرفة، مصحوبة بكم من الإمكانيات والفرص لتحقيق الاستدامة وبالدعوة لاغتنام هذه الفرص والاستفادة من تلك الإمكانيات. ويحوِّل هذا العرض كل زائر يشارك فيه إلى بطل قصة مطالب باستخدام المعرفة التي حصّلها من أجل تشكيل المستقبل، وذلك في انسجام مع شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

تصميم

وقام مخططو الجناح في تصميمهم لملتقى ألمانيا بالعمل على تجنب إهدار المواد البنائية من خلال التخطيط لبناء خفيف يتم فيه استخدام أقل قدر ممكن من مواد البناء، فضلاً عن التخطيط لإعادة تدوير المواد المستخدمة مثل الصلب قدر الإمكان.

وتبلغ نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير المستخدمة في (ملتقى ألمانيا) 77% من إجمالي مواد البناء، أي ما يوازي 5900 طن. أما التصميم المناخي للجناح الألماني فهو مبتكر للغاية، إذ توصّل فريق التصميم من خلال حساب دقيق إلى أفضل إمكانيات التظليل الذاتي للجناح وإلى كيفية الاستفادة من درجات الحرارة اللطيفة في الأشهر الأكثر برودة من فترة إكسبو.

وسوف تخدم مادة مبتكرة يتم استخدامها في السقف والواجهة الخارجية هذا الهدف من خلال عكس الحرارة وإشعاعها للخارج.

فضلاً عن ذلك، يتحرك الزوار بين مناطق مختلفة الحرارة، فيتم بذلك تخفيض درجة حرارتهم تدريجياً. تبدأ تلك العملية بالفعل أثناء الانتظار في طابور الدخول، حيث يتم رش الزوار بالرذاذ الجاف المنعش.

تتراوح درجة الحرارة في الفناء الداخلي ما بين 26 و28 درجة مئوية، كما يمكن فتح أجزاء من السطح وواجهات الفناء عندما يسمح الطقس الخارجي بذلك للحصول على تبريد طبيعي تدعمه مجموعة من المراوح.

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