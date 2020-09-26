«لينكد إن» تحدّث طريقة عرض الوظائف

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شبكة «لينكدإن» المهنية عن عدد من التحديثات التي تعزز قدرة أعضاء المنصة على البحث الدقيق والتواصل مع مجتمعهم والتفاعل فيما بينهم بشكل أسهل وأسرع، بما يثري تجربة المستخدم ويجعلها أكثر أماناً وشمولية لبناء علاقات مثمرة على المستوى المهني.

وقدمت «لينكدإن» لأعضاء المنصة تصميماً مرئياً جديداً، وميزات إضافية لخيارات المراسلة. كما حدّثت طريقة العرض بالتركيز على ما يريده أعضاء الشبكة. وشملت التحديثات إضافة ألوان متنوعة ورسومات جديدة، كما دُمجت رسوم جديدة تصور مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات المهنية في «لينكدإن».

وأضافت طرقاً جديدة للتواصل عبر الرسائل، وإمكانية الرد على الرسائل عبر الرموز التعبيرية (الإموجي)، وإمكانية عقد اجتماع عبر الفيديو من خلال رسائل «لينكدإن» باستخدام برامج متنوعة مثل «مايكروسوفت تيمز» أو «بلو جينز من فيريزون» أو «زوم».

كما أضافت القدرة على تعديل أو حذف الرسائل وجعلت إدارة الرسائل أسهل، كما تم تفعيل تجربة بحث مدمجة لتسهيل العثور على كل المحتوى المتاح بشكل أسرع، وأضافت أيضاً ميزة التصنيفات باستخدام الكلمات المفتاحية للأشخاص إلى تطبيقها عبر الهاتف المحمول، وتمّت أيضاً إضافة خصائص تحديد المزيد من نتائج البحث ذات الصلة بشكل أسرع.

ومن ضمن التحديثات أيضاً توفير خدمة قصص لينكدإن LinkedIn Stories في الولايات المتحدة وكندا، وطرحها عالمياً خلال الأسابيع المقبلة.

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