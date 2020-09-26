عقارات دبي الفاخرة جاذبية استثمارية تتنامى

المصدر: دبي - سيد صالح

لا تزال العقارات الفاخرة التي تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة في دبي تكتسب المزيد من الشعبية والأهمية من جانب المستثمرين العقاريين في أنحاء العالم برغم تأثر سوق العقارات العالمية بتداعيات تفشي «كوفيد 19» حسبما ذكرت «نايت فرانك».

وأوضحت الشركة البريطانية للاستشارات العقارية في نسخة 2020 من تقريرها السنوي عن التطور العقاري العالمي، عدم تأثر العقارات الفاخرة المنتمية إلى علامات تجارية مرموقة في مختلف مراكز النشاط العقاري الرئيسة حول العالم بتداعيات الجائحة موضحةً أن هذه النتيجة تنسحب على عقارات دبي الفاخرة أيضاً، باعتبار الإمارة واحداً من أهم هذه المراكز.

وقالت ماريا موريس، الشريكة ورئيسة قسم العقارات السكنية لدى نايت فرانك الشرق الأوسط: رصدنا عدداً من الاتجاهات الجديدة أبرزها الاهتمام بالرفاهية ووسائل الراحة لتتصدر اهتمام مشتري العقارات.

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