«أدنوك للتوزيع» تبحث الثلاثاء توزيع أرباح نصفية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع» نيته النظر في إصدار قرار بالتمرير في 29 الجاري للموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2020.

وأقرت الشركة في أبريل 2019، سياستها الجديدة لتوزيع الأرباح.

حيث تتضمن السياسة توزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 75% مقارنةً بعام 2018، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من عام 2021 وما يليه. ويتداول سهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستويات 3.42 دراهم التي تعد أعلى مستوياته منذ الإدراج.

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