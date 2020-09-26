«العربية للسيارات» تطلق «صفقتنا المثالية»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق حملة جديدة بعنوان «صفقتنا المثالية، لك خصيصاً».

ويسري هذا العرض طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، وصمم لتقديم فرصة قيّمة وفريدة للعملاء الذين يتطلعون لشراء سيارات نيسان، عبر مجموعتها الواسعة من الموديلات.

وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، يشمل العرض مجموعة متنوعة من سيارات نيسان المميزة والمعززة بالعديد من المزايا، ومنها إتاحة المجال أمام العملاء للاستفادة من ضمان نيسان لخمس سنوات، وتأجيل الدفع لأربعة أشهر، وخدمة الصيانة لثلاث سنوات، والتأمين لعامين، والتسجيل بالمجان لسنة واحدة، ويشمل ذلك جميع الطرازات.

ويغطي هذا العرض أشهر سيارات الدفع الرباعي وطرازات السيدان من نيسان، بما في ذلك «باترول» و«سنترا» و«ألتيما» و«باثفايندر» وغيرها الكثير.

وتوفر الشركة هذه المزايا في إطار حملتها حرصاً على راحة عملائها، وتوفير مختلف احتياجاتهم، لاعتقادها الراسخ أن كل واحد من عملائها يستحق الأفضل للانطلاق في بداية جديدة.

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