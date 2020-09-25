رأس الخيمة تفتتح أول «مخيم بير جريلز للمستكشفين» في أكتوبر

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت «راك ليجر»، الشركة التابعة لمجموعة «راك للضيافة القابضة»، أمس، افتتاح «مخيم بير جريلز للمستكشفين» الأول من نوعه في العالم، بالقرب من وجهة المغامرة «فيا فيراتا» على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة وذلك في أكتوبر المقبل.

ويقدم المخيم وجهة تتماشى مع تفضيلات المسافرين الجديدة، والتي تركز على تجارب السفر التي يمكن الاستمتاع بها ضمن مناطق خارجية في أحضان الطبيعة، والمخصصة للمجموعات الصغيرة من الزوار مع الالتزام بكافة تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي.

وفي أعقاب النجاح الذي حققته أكاديمية بير جريلز في المملكة المتحدة، سيتم إطلاق دورات تعليم مهارات العيش في البراري لأول مرة في الشرق الأوسط في أكتوبر ضمن «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، والذي سيقدم أماكن للإقامة ضمن المخيم وهي الأولى من نوعها لعلامة بير جريلز في العالم.

وسيبدأ المخيم باستقبال حجوزات الإقامة عام 2021، ويوفر للزوار 20 حاوية شحن (مقصورة) تم إعادة تدويرها وتصميمها لتوفر احتياجات الإقامة الأساسية وتثري تجربة عشاق المغامرات الجبلية.

ويشرف على دورات تعليم مهارات العيش في البرية التي ستنطلق في أكتوبر، عدد من الخبراء البريطانيين الذين تلقوا تدريبهم في أكاديمية بير جريلز وتتراوح مدة الدورات بين نصف يوم (3 إلى 4 ساعات) و8 ساعات و24 ساعة مصممة للعائلات والبالغين والشركات بهدف تقوية الروابط بين فرق العمل، وسيتم إطلاق دورات مدتها 48 ساعة وأخرى للمدربين من عشاق المغامرات الخارجية في وقت لاحق من العام.

تعلّم المهارات

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «أثبتت رأس الخيمة مراراً تميّزها كوجهة سياحية وقدرتها على التأقلم مع الظروف الحالية وتفضيلات المسافرين الجديدة كالطلب المتزايد على الوجهات الخارجية والتجارب المختارة، وهو ما تقدمه وجهة مخيم «بير جريلز للمستكشفين» بالتحديد للزوار في ظل هذه الظروف غير المسبوقة لقطاع السياحة. قمنا في عام 2018 بإطلاق جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم، ويسعدنا أن نعلن عن افتتاح مخيم «بير جريلز لمستكشفين» الأول من نوعه على أعلى قمة جبلية بالإمارات.

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