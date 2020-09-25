«أرابتك» تعين أليكس بارتنرز لدعم إعادة هيكلة

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مصدران مطلعان لرويترز، إن شركة أرابتك القابضة المدرجة في بورصة دبي، عينت شركة أليكس بارتنرز للاستشارات، لمساعدتها في إعادة هيكلة دين الشركة.

وذكر المصدران، أن أليكس بارتنرز، تقيم وضع الدين للشركة، قبل أي مناقشات محتملة مع دائني أرابتك.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، أنها تكبدت خسارة 794 مليون درهم (216.18 مليون دولار)، في النصف الأول، بإجمالي خسائر تراكمية 1.46 مليار درهم، وقالت الشركة في 9 الجاري، إنها تدعو لجمعية عامة، بموجب بند في قانون الشركات بالإمارات.

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