طيران الإمارات توسّع شبكتها إلى 92 وجهة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات استئناف خدمة محطاتها الثلاث في جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ وكيب تاون اعتباراً من أول أكتوبر ودربان من 4 أكتوبر وكذلك إلى كل من هراري عاصمة زيمبابوي أول أكتوبر وموريشيوس 3 أكتوبر ما يرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة 19 منها في القارة الأفريقية.

وتمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها. وسوف يتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا ومن المنتظر أن تتوفر رحلات طيران الإمارات إلى جنوب أفريقيا على emirates.com في وقت لاحق.

وسوف تشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا، لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وسوف تُستأنف خدمة موريشيوس مبدئياً برحلة أسبوعية أيام السبت، لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد، والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.

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