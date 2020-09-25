الإمارات تستعرض جهود استدامة الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي- البيان

ترأس معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة مهمة الابتكار، اللذين استضافتهما السعودية بين 22 – 23 سبتمبر.

واستعرض وزير الطاقة والبنية التحتية خلال كلمته جهود الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي، من خلال استدامة قطاع الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بنحو 50%، وخفض الاستهلاك مقارنة بالوضع الاعتيادي إلى 40%.

مزيج متنوع

وقال: «الإمارات غنية بالمصادر الهيدروكربونية، ولديها مزيج متنوع من الطاقة، وهذه فرصة لنا للاستفادة منها، والبناء على خبراتنا فيالنفط والغاز والطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في تطوير طاقة الهيدروجين وفرص استخدامه مستقبلاً بتخزين الطاقة الشمسية». وسلط الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر الجاري العمل عليه في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وأضاف: «نتطلع إلى البحث عن طرق مبتكرة لدمج الطاقة النظيفة مع البنية التحتية في المباني الحالية والجديدة».

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