«رينيسانس داون تاون دبي» يطلق أمسيات للسيدات

المصدر: (دبي - البيان)

كشف فندق رينيسانس داون تاون دبي الذي يوفر خيارات راقية للإقامة الفندقية عن إطلاق أمسيات أسبوعية مخصصة للسيدات تتيح لهنّ الاستمتاع بأجمل الأوقات وأشهى المأكولات والمشروبات.

حيث يستضيف مطعم بلو بلان أويسترزأنج جريل أمسية للسيدات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بينما يقدم مطعم مامي أومامي لضيفاته أمسية للسيدات أيام الأربعاء.

وأمسية الثلاثاء بمطعم بلو بلان من الساعة 7 مساءً وحتى 11 ليلاً، تتيح لهنّ الاستمتاع بثلاثة مشروبات مجانية على أنغام موسيقى حية وألذ المأكولات بأسعار مخفّضة، مع هدية لمن ترتدي أجمل إطلالة . كذلك تتضمن أمسية الأربعاء بمطعم مامي أومامي من الساعة 7 مساءً وحتى 11 ليلاً، 3 مشروبات مجانية وألذ المأكولات بأسعار مخفّضة على وقع ألحان استوائية نابضة بالحيوية، مع هدية لصاحبة أجمل إطلالة في الأمسية. ويفتح المطعمان أبوابهما من الثلاثاء إلى الجمعة حصراً .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز