63.9 مليون متر مربع مشاريع مشيّدة حسب لوائح الأبنية الخضراء بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أمس، تقرير «قطاع الأبنية الخضراء في الإمارات 2020»، وذلك تزامناً مع الاحتفال بفعاليات «الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء».

ووفقاً للتقرير تبلغ مساحة المشاريع المشيدة، التي تلبي لوائح الأبنية الخضراء المحلية أو برامج الاعتماد المعنية في الإمارات 63.96 مليون متر مربع.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: يقدم التقرير رؤى مدعومة بالدلائل حول التقدم المحرز في الإمارات على صعيد الترويج للبيئات العمرانية المستدامة. ومع تنامي حضور الأبنية المشيدة وفقاً للوائح الأبنية الخضراء، تحقق الإمارات إنجازات نوعية، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بأبنية ذات انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050.

ونحن ملتزمون بتعزيز جهودنا لتحقيق هذا الهدف عبر تقديم رؤى قيّمة لأفضل الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء ونشر المعرفة في هذا المجال. وباعتبار الانبعاثات الناجمة عن الأبنية وقطاع البناء والتشييد بالعموم تمثل 39 % من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة حول العالم، ومع ارتفاع هذه النسبة في الإمارات، فإن الاستمرار بالتركيز على عمليات تحديث المباني، وتحقيق عملياتها لانبعاثات كربونية صفرية أمر في غاية الأهمية.

وأشار الدكتور إيوانيس سبانوس، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة الاستشارات العالمية «كي اي او»: «تتمحور رؤيتنا حول دعم الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً لتلبية متطلبات لوائح الأبنية الخضراء، مع الالتزام بتحقيق الرفاه الكامل لسكان المباني وشاغليها. ويؤكد دعمنا لتقرير مجلس الإمارات للأبنية الخضراء التزامنا الجاد والمستمر بتعزيز الاستدامة في المنطقة».

إمارات

ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي مساحة المشاريع المبنية والمعتمدة في نظام تقييم الاستدامة بدرجات اللؤلؤ (استدامة) في أبوظبي 35.3 مليون متر مربع؛ وبالنسبة للمشاريع المكتملة والملتزمة بلائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء بدبي فتصل إلى 26.9 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة المشاريع المشيدة والحائزة تصاريح البناء وفقاً لمعايير «بارجيل» برأس الخيمة 239200 متر مربع.

وباعتبار أن تحديث المباني من أهم أركان تحقيق الاستدامة، شهدت هذه العمليات تقدماً لافتاً على مر السنين. ونجحت دبي باستكمال تحديث 1241 مبنى و6658 فيلا في إطار برنامج تحديث المباني، الذي أطلقته في 2013، بينما تمكنت الشارقة من تحديث 18 مبنى، ضمن برنامج تحديث المباني، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه الشارقة منذ عامين، ونفذت رأس الخيمة عمليات تحديث على 16 فيلا حتى أبريل.

ومنذ 2006، ارتفع الإقبال على المعايير الدولية للأبنية الخضراء مع حصول أول مشروع في الإمارات على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة. وتمتلك الإمارات 386 مشروعاً حائزاً على اعتماد الريادة في تصميم الطاقة والبيئة حتى أبريل، تبلغ مساحتها المشيدة 5.9 ملايين متر مربع. وهناك مشاريع مساحتها 4 آلاف متر مربع في الإمارات حائزة على اعتماد WELL، الدولي لتقييم الأداء واعتماد المباني حسب تأثيرها على صحة ورفاه الإنسان.

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