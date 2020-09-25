ابتكار سجادة لحماية سكان المنازل من «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

دفعت تأثيرات جائحة «كوفيد 19» بسام. ف، وابنته مايا وشريكهما المؤسس عبدالعزيز ي، وهم من المقيمين في الإمارات، إلى ابتكار سجادة «ولكوم مات»، وبدأ إنتاجها بالفعل وإطلاقها في الأسواق.

وتعد سجادة المدخل هي الأولى التي تقوم بتنظيف نعل الحذاء من الأوساخ وتطهيره من الجراثيم والفيروسات، والبكتيريا، والتي قد تجلب العدوى من الخارج.

وتتألف السجادة من حجرات عدة، يقوم بعضها بتطهير النعال بمحلول «ولكوم» المطهر، الذي يقضي على أكثر من 99.9 % من الجراثيم، بينما تقوم سجادة وسطية مصنوعة من الألياف الدقيقة بتنظيف وتجفيف النعال. وأظهرت دراسات عدة منها دراسة أجرتها جامعة «أريزونا» أن نعل الحذاء قد يحمل أكثر من 421 ألفاً من أنواع البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

وكان للانتشار السريع لفيروس «كورونا» دور في تسريع عمل مبتكري «ولكوم مات» وسعيهم لإطلاقها في أسرع وقت ممكن، وذلك لعدم وجود حل عملي أو منتج يعالج مشكلة الجراثيم، التي تنقلها الأحذية إلى منازلنا.

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