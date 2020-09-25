«النقد العربي» ينظم 8 اجتماعات لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد صندوق النقد العربي 8 اجتماعات، تتمحور حول التطورات الاقتصادية العالمية وأولويات دعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس «كورونا» المُستجد، وعُقد، أمس، عن بعد الاجتماع 196 لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، واستعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ اجتماعه الأخير في يونيو 2020، في إطار استراتيجيته الخمسية (2025-2020).

وأحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض، التي قدمتها الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، كما استعرض موقف القروض، التي وافق الصندوق على تقديمها، وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات، التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. واستعرض المجلس أنشطة الصندوق في مجال التعاون مع المنظمات المالية المحلية والإقليمية والدولية.

وفي إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق «عن بُعد»، لسبعة اجتماعات، تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لمواكبة التطورات الحالية على الصعد المختلفة.

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