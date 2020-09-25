مرونة مؤسسية أكبر في «فينترسهال دِيا»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

طرحت شركة فينترسهال دِيا للغاز والنفط، مفهوماً مؤسسياً يستهدف مرونة أكبر بالشركة. ويقوم مفهوم «فليكس فوروورد»، على أن كل فريق في الشركة يحدد يوميّ عمل أساسيين، يعمل فيهما جميع أعضائه في المكتب. وينبغي استخدام هذه المدة الزمنية بشكل أساسي، للتعاون والتنسيق والحوار. بعد ذلك، يقرر كل عضو في الفريق، وبشكل شخصي إلى حدّ كبير، مكان عمله في الأيام الثلاثة المرنة، سواء في المكتب أو من المنزل أو من أي مكان آخر.

يقدم هذا المفهوم، طرق عمل مرنة لجميع الموظفين. ومع ذلك، فإن مدى المرونة التي يمكن أن يتمتعوا بها، يعتمد بشكل كبير على مهامهم وأنشطتهم الفردية. فعلى سبيل المثال، ثمة اختلاف في تطبيق مثل هذا النهج بين الموظفين الذين يعملون في المرافق الفنية، وبين زملائهم ذوي الوظائف المكتبية.

وأكدت الشركة أنها ستحرص عبر النظام الجديد الذي ستنتهجه على ضمان حقوق الموظفين، والالتزام بقوانين الدول التي تنشط فيها، ومن ضمنها الإمارات، التي تمارس الشركة نشاطها فيها منذ 2010، عبر مقرّها في أبوظبي. وتمّ إطلاق فكرة نظام «فليكس فوروورد»، وتطويره على يد فريق عمل متعدد التخصصات، يتكوّن من موظفين دوليين. وقد قاموا بصياغة مبادئ إرشادية، وأفكار حول «طرق العمل المستقبلية»، نيابة عن فريق فينترسهال دِيا لمواجهة أزمة كوفيد 19.

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