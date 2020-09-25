«إنترتك» تدعم إعادة افتتاح المدارس

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة «إنترتك» لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، إطلاق خدمة جديدة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف دعم المؤسسات التعليمية في الوقت الذي بدأت فيه إعادة افتتاح أبوابها لاستقبال العام الدراسي الجديد. وهذه الخدمة الجديدة تطبق المتطلبات الصارمة الصادرة عن وزارات التربية والتعليم في عموم المنطقة.

وتشتمل خدمة «بروتك»، التي توفرها «إنترتك» للمدارس على مجموعة من حلول الصحة والسلامة والنظافة، تغطي كافة المجالات في البيئات والعمليات المدرسية. والخدمة هي الأحدث في برنامج «بروتك»، التابع لـ «إنترتك»، والذي يعد البرنامج المتكامل الأول من نوعه في العالم، لضمان الصحة والسلامة والعافية للناس، ولبيئات العمل والأماكن العامة.

وباتت الصحة والسلامة والعافية الآن، من أبرز اهتمامات القطاع التعليمي، لا سيما أن المؤسسات التعليمية بدأت بفتح أبوابها مجدداً في كل أنحاء المنطقة. وضمان سلامة كل المعنيين بالمجال التعليمي، أصبحت من الأمور البالغة الأهمية بالنسبة للمدارس في الوقت الحالي. ولذلك أصبح من الضروري جداً الامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة وإرشادات وزارات التربية والتعليم لحماية الجميع من خطر العدوى. وصُمم «بروتك» لضمان الصحة والسلامة، وللحيلولة دون انتشار العدوى، بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد 19.

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